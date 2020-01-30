Элиста, , 11:18 — REGNUM Слова спикера Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева о роли народа Калмыкии в годы Великой Отечественной войны вызвали бурю возмущения в Калмыкии. На слова председателя заксобрания Хакасии отреагировали не только простые жители Калмыкии, но и депутаты, глава республики.

Глава Калмыкии Бату Хасиков на своей странице в соцсети напомнил спикеру ВС Хакасии о том, что «калмыки мужественно воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Наши воины участвовали в партизанских отрядах, сражались на полях Белоруссии, на Украине, в степях Калмыкии».

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Около четырёх тысяч жителей Калмыкии были награждены орденами и медалями, 23 уроженца — получили звания Героя Советского Союза. В числе Героев — Ока Городовиков, Эрдни Деликов, Эренцен Бадмаев, Баатр Басанов, Басан Городовиков, Лиджи Манджиев, Николай Санджиров, Михаил Сельгиков, Бембя Хечиев.

«Вдвойне странно слышать от спикера парламента Хакасии рассуждения об оправдании сталинских репрессий в Калмыкии. Впредь предлагаю Владимиру Николаевичу быть максимально корректным в высказываниях, особенно касающихся таких трагических моментов, как депортация моего народа, и сосредоточить внимание на решении проблем своих избирателей», — добавил Хасиков.

Депутат Госдумы Батор Адучиев («Единая Россия») также отозвался на заявление главы Верховного совета Хакасии.

«Первая мысль, что это фейк! Не может человек, занимающий такой государственный пост, сказать в адрес народа, положившего на алтарь Победы многих своих сыновей и дочерей, столь циничную ложь! И в преддверии празднования российским народом 75-летия Победы на калмыков вылит ушат грязи, на народ, который занял второе место по количеству воинов, удостоенных звания «Герой Советского Союза» в Великой Отечественной войне, в процентном соотношении к населению. Сознание не хочет верить в случившееся!» — написал на своей странице в соцсети Адучиев.

По мнению депутата, такое заявление от человека, занимающего высокий госпост, вносит раскол в общество.

«Вы сказали, что не было семьи, где не было предателя. Наоборот, из каждой семьи уходили на войну отцы и сыновья, было много погибших и не вернувшихся с фронта. Есть официальная историческая наука Советского Союза и России, был, наконец, XX съезд КПСС. Я внук героев, защитников Севастополя, дед погиб под Сапун-горой и похоронен там же в братской могиле, и мне горько слышать такое из уст человека, занимающего государственный пост. Вы должны покинуть его! Иначе я подаю на Вас в суд за публичное оскорбление моего народа и клевету!» — призвал Штыгашева депутат.

Отметим, ранее 80-летний спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев, ранее известный своими эмоциональными заявлениями, выступая на очередной сессии Верховного совета Хакасии, затронул вопрос депортации калмыков в годы Великой Отечественной войны и, в частности, заявил, что «нет ни одной семьи, кто бы у фашистов не служил карателем. Отец, брат, сын — в каждой семье». Позже Штыгашев принёс извинения за свои слова.