Москва, , 11:17 — REGNUM Российская сторона пока не получала приглашения от Боливии наблюдать за всеобщими выборами, которые запланированы на весну 2020 года. Об этом заявил руководитель латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин.

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«На настоящий момент приглашения российским наблюдателям на выборы в Боливии мы не получали», — заявил в интервью РИА Новости представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2019 года в Боливии прошли президентские и парламентские выборы. После оглашения предварительных итогов голосования в ряде регионов страны начались протестные акции несогласных с победой действующего лидера Боливии Эво Моралеса. Под давление «улицы» Моралес ушёл в отставку. В настоящее время в Боливии у власти находится проамериканское правительство.

Напомним, выборы в Боливии состоятся 3 мая 2020 года.

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