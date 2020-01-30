30 января 2020 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 11:12 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский еще во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что оставшееся на неконтролируемой части население необходимо переубеждать и для этого запускать отдельный телеканал, пишет «ОстроВ» (Донбасс). Выход был найден в виде телеканала иностранного вещания UATV, созданного в 2015 году министерством информационной политики и вещающего на пяти языках (украинский, русский, английский, крымско-татарский и арабский) об Украине на весь мир. Телеканал UATV входил в состав государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины», а, соответственно, финансировался полностью из госбюджета. Он задумывался как «средство информационной борьбы с агрессором», а также для «формирования имиджа Украины». Возможности влиять на жителей «оккупированных территорий» изначально не рассматривались, как и возможность заработка денег на той же рекламе. События стали стремительно развиваться после заявления главы минкульта Бородянского о том, что канал для «оккупированных территорий», задуманный Зеленским, будет создан на базе канала иновещания UATV, и на его функционирование планируется бюджет в районе 400 миллионов гривен в год. Сторонники старой команды обвиняли новое руководство минкульта в том, что оно убивает иновещание, и мир больше не будет знать об Украине. Бородянскому и его единомышленникам вменялось то, что Россия тратит сотни миллионов долларов на свое иновещание в виде Russia Today, и поэтому весь мир смотрит российскую пропаганду, а Украина единственный работающий в формате иновещания канал закрывает вместо того, чтобы это направление всячески развивать. В минкульте на эти заявления не особо обращали внимание. И важно было определиться с контентом: что именно предлагать живущим на «оккупированных территориях» украинцам, чтобы они перестали смотреть российское телевидение и вернулись хотя бы идеологически на Украину. Еще один немаловажный вопрос — каким образом весь этот контент показывать на территории «ОРДЛО», если там «глушат» украинское телевидение в принципе? Пока что на канале, насколько известно, все еще думают над решением этого технического вопроса. Возможно, в этом смогут помочь одиннадцать новых цифровых телевизионных передатчиков DVB-T2 для увеличения и улучшения украинского цифрового сигнала на «оккупированных территориях» Крыма и Донбасса, за которые Украина заплатила около миллиона долларов США. Недоброжелатели уже назвали новый канал «первым сепаратистским», а временное руководство телеканала пока отмалчивается и пытается решать навалившиеся вопросы и задачи.

Румыния возмутилась из-за слова Зеленского об «оккупации Буковины», передают BukNews (Черновцы). Ошибка в переводе заявления президента ко Дню соборности Украины вызвала политический скандал в Румынии. Извиняться пришлось послу, которого вызвал МИД Румынии. Пресс-служба МИД Румынии сообщила, что ожидает от украинской стороны правильного понимания истории. Речь о Северной Буковине. В англоязычной версии на сайте офиса президента украинское слово «заняли» перевели как «occupied» (оккупировали). Посол Украины в Румынии Александр Баньков написал на своей фейсбук-странице, что перевод неправильный, а оригинальный текст является неизменным. «Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создал ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощения другими соседними государствами нельзя считать оккупацией», — написал посол. Что известно о включении Северной Буковины в состав Румынии? 22 января 1919 года Западно-Украинская Народная Республика и Украинская Народная Республики объединились в одно государство. Сегодня на Украине это событие отмечают как День соборности. Вскоре УНР пришлось оставить Киев под натиском большевиков, большую часть Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии. В самой Румынии установление контроля над Северной Буковиной в 1919 году называют «объединением».

По данным портала «Новини Закарпаття» (Ужгород), правительство Украины рассматривает назначение венгра в председатели Закарпатской областной государственной администрации. Называется кандидатура нынешнего председателя Береговской районной государственной администрации Иштвана Петрушки. Его лоббируют сторонники нормализации украинско-венгерских отношений и урегулирования конфликта между двумя государствами, из-за чего Венгрия блокирует сотрудничество Украины с НАТО. Напомним, что Петрушка, несмотря на смену власти, вновь возглавил Береговский район, что говорит о его профессиональных способностях и поддержке со стороны команды Зеленского.

Ильдика Орос, ректор Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци ІІ, отреагировала на сообщения относительно возможного закрытия этого учебного заведения, расположенного в Берегово, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). По словам ректора, все обвинения «хорошо вписываются в кампанию обвинений, которая направлена на подрыв престижа института. На Украине началась вступительная кампания, видимо, таким способом они пытаются заставить усомниться абитуриентов в выборе нашего института». Сейчас институт — единственное высшее учебное заведение на Украине, которое обеспечивает подготовку учителей начальных классов в венгероязычных заведениях. Орос предположила, что журналисты, которые опубликовали «инсайдерскую информацию» о возможном закрытии, видимо, имеют тесные связи со Службой безопасности Украины. «Однако можем заявить сразу, что против института СБУ не ведет никаких официальных производств», — отметила ректор. Издание напоминает при этом, что Орос вызвали в СБУ из-за ее речи в Будапеште, где она вслух заявила, что венгров притесняют на Украине фашистскими методами.

На Дубенском аэродроме после ремонта по проекту НАТО будут садиться военные самолеты, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). 28 января состоялась встреча городского головы Василия Антонюка с командующим ВВС Украины генерал-полковником Сергеем Дроздовым и его первым заместителем генерал-лейтенантом Аркадием Вашутиным по вопросу размещения в городе Дубно авиационной комендатуры. Также командиры ознакомились с инфраструктурой города, необходимой для создания и функционирования данного подразделения ВВС Украины. «Речь идет о авиационном полке, — рассказал Антонюк. — На данный момент активно ремонтируют взлетную полосу и ангары на аэродроме, чтобы была возможность принимать авиатехнику. Все это финансирует министерство обороны Украины, реализует проект НАТО. Уже летом военное командование надеется, что в Привольном приземлятся самолеты ВВС. Кроме того, мы создаем все условия для комфортной жизни. В частности, идет строительство детского сада, бассейна, оставили полтора гектара для жилья для военных. Также на уровне городского совета есть программа по содействию помощи воинским частям».

Под Харьковом испытают броню БТР-4, вокруг которой не утихают скандалы, рассказывает «Редпост» (Харьков). В четверг, 30 января, в Чугуеве пройдут испытания нового корпуса бронетранспортера, который делают в харьковском КБ им. Морозова для украинской армии. Спустя неделю после вновь разгоревшегося скандала с броней для БТР-4 Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова решило провести публичные испытания. Специалисты продемонстрируют устойчивость «металла» производства Лозовского кузнечно-механического завода, пояснят технологической процесс сваривания швов, который применяется на производстве в соответствии с государственным стандартом, особенности технологического цикла и этапы контроля качества производства БТР. Напомним, Владимир Зеленский дал второй шанс изготовлению 45 БТР для украинской армии, которые должны были поступить на вооружение еще летом 2019 года, но из-за проблем с металлом так и не были изготовлены. Скандал разгорелся после того, как военный эксперт Сергей Згурец опубликовал фото с повреждениями на броне. Конструкторы обнаружили трещины сварных соединений на корпусах БТР-4Е. В концерне «Укроборонпром» совместно с представителями минобороны, вооруженных сил Украины и предприятий создали рабочую группу для проверки качества комплектующих военной техники, которая находится в местах постоянной дислокации. В пятницу, 24 января, члены группы обнаружили повреждения в местах сварки на нескольких бронетранспортерах и временно «забраковали» броню.

На Днепропетровщине селяне создают отряды самообороны, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Жители сел Шульговка и Сорочино обеспокоены разгулом преступности в районе. Банда преступников терроризирует жителей сел, применяя угрозы и пытки, отбирает деньги. Нападают даже на детей и пенсионеров. На общем собрании жителей сел присутствовали представители правоохранительных органов, которые «пожаловались на проблемы, которые для них создали реформы, на ограничения, которые накладывает необходимость соблюдать права человека во время допроса потенциального преступника, недостаточное обеспечение кадрами и ограниченное финансирование, в частности плохое обеспечение горюче-смазочными материалами». У селян своя правда: «А как нам жить сейчас?» Люди боятся выйти из дома в вечернее время, а надо забирать скот. Ходить в гости и просто по улице в селе Сорочино вечером просто опасно, хозяева могут встретить с ружьем. Возмущенные бездействием правоохранителей и своей беззащитностью участники собрания решили обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и к главе МВД Украины Арсену Авакову. В обращении говорится, что люди не надеются на полицию и вынуждены защищать себя самостоятельно, создают отряд местной самообороны. Заметим, что собрание проходило 17 января. А 27 января спецназ задержал банду, которая орудовала в Петриковском районе. Вполне вероятно, что это те же самые разбойники. А решительная позиция жителей сел Сорочино и Шульговка заставила «зашевелиться» правоохранителей, несмотря на сложности реформирования системы.

Турецкие бизнесмены узаконивают опасное производство в городской черте Тернополя, беспокоится портал «За Збручем» (Тернополь). На территории бывшего гиганта местной промышленности, завода «Ватра», недавно начались работы цеха по производству экструдированного пенополистирола. Местные жители неоднократно писали в соцсетях о возможном вреде окружающей среде и экологии микрорайона. В процессе производства используются такие составляющие, как полистирол и нуклеаторы. Однако особой реакции экологических служб не было. Сейчас фирма, зарегистрированная в Херсоне (даже не в Тернополе), контрольный пакет которой принадлежит турецким гражданам, стремится узаконить свои действия путем получения заключения об оценке воздействия на окружающую среду. Удивляет, что молчат по этому поводу многочисленные экологические активисты, которые видят каждую срубленную ветку на дереве, но не видят или не хотят видеть вредоносный объект.

В Ивано-Франковске похоронили ветерана дивизии СС «Галичина» Михаила Мулика, передает «Курс» (Ивано-Франковск). Сотни жителей Ивано-Франковска пришли проститься с последним франковским воином дивизии СС «Галичина». Как сообщил секретарь Ивано-Франковского городского совета Виктор Синишин, «за его плечами годы сибирских лагерей, ссылок и допросов — все ради свободной Украины. Его неутомимая борьба за судьбу родного государства всегда будет служить ярким примером патриотизма и любви к Родине». Обещано, что в ближайшее время в городе появится улица имени Михаила Мулика: «Сегодня мы хороним целую эпоху национально-освободительной борьбы. Он дарил много тепла и света всем нам. Он был очень пунктуальным, в нем всегда чувствовалась военная выучка». Мулик родился 28 октября 1920 года в селе Горожанка на Тернопольщине. В 1937 году он стал членом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по ее заданию в сентябре 1943 года вступил в ряды украинской дивизии СС «Галичина».

Допремьерный показ украинской комедии «Наши котики» состоялся в «Планете кино», сообщает «Думская» (Одесса). И далее: «Фильм рассказывает о военных буднях добровольцев, которые отправились на фронт без всякого опыта (котиками волонтеры ласково называли отправившихся на фронт добровольцев в 2014 году). Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов в итоге смогли отбить вражескую атаку и стать причиной фиаско масштабной операции противника. На войне все средства хороши, а иногда и простая лопата тоже может стать мощным оружием. В фильме полно юмора — и черного, и просто искрометного. Смеялись и над нашими бойцами, и жестко троллили вражескую сторону. Например, есть в фильме сон патриота: Кремль в огне и умоляющий о пощаде Путин, спрятанный в матрешку. Или же показали, в каком месте у погибшего российского наемника оказался флаг так называемой «Новороссии» после отражения их атаки. Зал ухохатывался и аплодировал на протяжении всего фильма. Зрители перешептывались, мол, «у ваты сильно подгорит» от нашей такой комедии. Интересно, что официальный трейлер уже вовсю обсуждали и осуждали на пропагандистских российских каналах… Представляла картину одесситам экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун — она вместе с супругом выступает сопродюсером ленты… В конце небольшого общения Супрун сделала селфи со всеми зрителями и прокричала начало известной патриотической кричалки: «Путин — …», а зал с радостью ее продолжил».

Колумнист портала Zaxid.net (Львов) размышляет об особенностях характера молодых мужчин с Западной Украины. «Галицких мальчиков (возраст абсолютно значения не имеет) обычно видно издалека и сразу, — отмечает он. — Особенно в учреждениях, где необходима социальная коммуникация. Например, в поликлиниках. Они медленно ходят по коридорам медучреждений за своими женами или девушками, которые расспрашивают: кто крайний в очереди, когда будет врач, где кабинет флюорографии. Мужчины при этом могут держать руки в карманах и что-то недовольно бормотать с раздраженно-скучающим взглядом в пол, стараясь идти так, чтобы не становиться на швы между плитками… Лидерские качества в них проявляются еженедельно в храме. Там «главы» семей гордо и гарцуют впереди, простите за иронию, как императоры, которые возвращаются из похода на коне и со щитом. Жены императоров в это время идут с детьми несколько позади… Этот типаж, как правило, можно узнать по выражению лица. Оно нахмуренное и напыщенное, как львовское небо зимой, самодовольное и напыщенное, как тернопольский рынок возле автобусной остановке. В разговоре такие чаще всего являются резкими, радикальными и полностью убежденными в своей правоте… Галицкий вариант содержит важную обязательную составляющую — глубоко укоренившуюся инфантильность… Подруга из Луганской области, которая несколько лет назад переехала во Львов, рассказывала, что на очередном свидании с молодыми львовянами заметила четкую тенденцию: все ребята, когда рассказывают о своих целях в жизни, говорят о ремонте в квартире. По мнению девушки, молодые мужчины с Восточной Украины значительно инициативнее, настойчивые и уверенные. Они четко представляют, чего хотят, и часто еще до двадцатилетнего возраста начинают жить отдельно от родителей. Поэтому «западники», по ее мнению, по таким параметрам проигрывают «восточным» всухую».