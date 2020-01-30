Москва, , 11:11 — REGNUM Если граждане не поддержат поправки в Конституцию, закон не вступит в силу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания.

«Окончательное решение будет за гражданами, на всероссийское голосование будет вынесен закон о поправке в Конституцию, который ещё не вступит в силу. Если граждане его не поддержат, он не вступит в силу», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула необходимость широкого всенародного обсуждения изменения основного закона страны.

«Президент в послании Федеральному собранию и в последующих встречах с рабочей группой постоянно акцентировал внимание на том, что предложение по внесению изменений в Конституцию должны быть отработаны самым тщательным образом, что они должны получить широкое обсуждение, повсеместное — во всех уровнях и структурах власти, с населением, с общественными неправительственными организациями, с институтами гражданского общества и так далее. Это очень правильно», — сказала спикер Совфеда.

Она дала поручение сенаторам.

«В этой связи я прошу в рамках региональной недели провести такие широкие активные встречи по разъяснению, во-вторых, послушать мнение людей, послушать мнение руководителей регионов, муниципальных органов власти, и не откладывая сформулировать эти предложения», — отметила Матвиенко.