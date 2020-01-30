Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM В Петербурге власти продлили на две недели общественное обсуждение новой территориальной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском комитете по благоустройству.

«Таким образом последний день принятия замечаний и предложений по этому документу станет 6 февраля включительно», — подчеркнули в Смольном.

Напомним, проект новой схемы появился на сайте комитета в конце декабря 2019 года. На внесение замечаний и предложений от граждан дали лишь месяц, а с учетом «выпавших» новогодних каникул у петербуржцев осталось на это лишь две недели — до 23 января. Горожане заподозрили здесь «нечестную игру». Само обсуждение должно было быть завершено 7 февраля.

Накануне депутат Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова сообщила, что, тем не менее, горожане и общественники успели подать столько замечаний к схеме, что правительство должно все силы бросить на их устранение.

Позднее комитет по благоустройству сообщил, что продлил сроки — обсуждение завершится 21 февраля. «Данное решение было принято в связи с огромной социальной значимостью документа, а также для рассмотрения максимального количества обращений граждан и организаций Петербурга. Немаловажную роль сыграло и то, что часть дней, отведенных для обсуждения, выпала на новогодние праздничные каникулы, и многие не смогли полноценно ознакомиться со всеми положениями и направить свои замечания и предложения», — признали в Смольном.

Добавим, согласно проекту схемы, в поселках Левашово, Петро-Славянка и Саперный, а также на границе Петергофа и Ломоносова в черте города зарезервировали землю под мусороперерабатывающие заводы. С начала года горожане выходили уже на несколько протестных митингов по этому поводу.

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