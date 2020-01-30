Вашингтон, 30 января 2020, 11:09 — REGNUM Под технологическим доминированием США понимают технологии, которые позволяют зарабатывать деньги, а Китай — технологии, которые помогают воевать, заявил политический обозреватель Ной Смит в статье для издания Bloomberg.
По словам обозревателя, США могут значительно опережать Китай с точки зрения технологий, которые приносят прибыль компаниям и предлагают многочисленные развлечения гражданам, включая социальные сети, потребительские гаджеты и видеоигры, однако Китай продолжает продвигаться вперед в развитии технологий, которые полезны в военной сфере.
Смит подчеркнул, что в США технологии войны и национального доминирования отошли на второй план, а на первый план вышли технологии, которые позволяют зарабатывать деньги.
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