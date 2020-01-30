Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Под технологическим доминированием США понимают технологии, которые позволяют зарабатывать деньги, а Китай — технологии, которые помогают воевать, заявил политический обозреватель Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

По словам обозревателя, США могут значительно опережать Китай с точки зрения технологий, которые приносят прибыль компаниям и предлагают многочисленные развлечения гражданам, включая социальные сети, потребительские гаджеты и видеоигры, однако Китай продолжает продвигаться вперед в развитии технологий, которые полезны в военной сфере.

«Таким образом, даже несмотря на то, что американские компании умеют лучше развлекать подростков с помощью мигающих экранов и зарабатывать монопольную прибыль, Китай может одержать победу в той игре, в которую он хочет играть. Речь идет о конкуренции за глобальное доминирование. Эта игра началась задолго до появления Facebook или YouTube. США хорошо бы помнить об этом», — говорится в статье.

Смит подчеркнул, что в США технологии войны и национального доминирования отошли на второй план, а на первый план вышли технологии, которые позволяют зарабатывать деньги.

Читайте также: Перемирия с Китаем Вашингтону надолго не хватит?