30 января 2020 | Время чтения 4 мин

В 2020 году, по-видимому, традиционные риски для спроса и предложения продолжат играть свою роль. Однако также появились новые риски, и коронавирус занимает первое место в списке рисков, которые могут застигнуть рынок врасплох и поставить под сомнение прогнозы.

Александр Белов, , 12:28 — REGNUM Несколько дней назад американское посольство в Багдаде подверглось обстрелу, а в Ливии был нарушен режим прекращения огня. Только на прошлой неделе в Ливии производство нефти сократилось на 1,2 млн баррелей в сутки. В понедельник, 27 января, произошло падение цен на нефть до трехмесячного минимума. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Некоторые эксперты утверждают, что цена на нефть может опуститься еще ниже, пишет сотрудник Центра международных отношений Нью-Йоркского университета Кэролин Киссане в статье для издания The Hill.

Нефть

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События, которые еще несколько недель назад привели бы к скачку цен на нефть, сегодня не оказывают влияние на цены. Надбавка уменьшилась из-за растущей неопределенности вокруг ситуации в Китае. Страх теперь является угрозой для безопасности.

Новый коронавирус — это то, что сейчас оказывает влияние на мировые нефтяные рынки. По состоянию на 29 января было зарегистрировано около шести тысяч подтвержденных случаев заражения вирусом, в основном в Китае. В США подтвердили пять случаев заражения. Таиланд, ЕС, Япония, Сингапур и Южная Корея также сообщили о случаях заражения. С каждым днем увеличивается число заболевших и расширяется географический охват. Китай предпринимает все необходимые усилия, чтобы сдержать вирус, но возникло множество проблем. Вспышка нового вируса произошла в наиболее неподходящий для КНР момент.

Проверка в китайском Аэропорту Цитата из видео на YouTube

Вспышка произошла в период празднования лунного Нового года в Китае. Как правило, во время праздников китайские граждане путешествуют по стране и направляются за рубеж. В 2019 году в течение 40-дневного праздничного фестиваля зарегистрировали три миллиарда поездок. В 2020 году число поездок сократилось на 30%-50%. Снижение числа поездок влияет на спрос на реактивное топливо в КНР. Пекин отменил большое количество праздничных мероприятий в честь лунного Нового года. Полностью перекрыто транспортное сообщение с четырьмя или пятью китайскими городами. В общей сложности более 18 млн человек не имеют права выезжать за пределы своих городов, с ограничениями на поездки также столкнулись 40 млн человек.

По мере распространения вируса и появления новых случаев заражения влияние этого вируса на мировую экономику начинает вызывать серьезную обеспокоенность. Рынки за пределами КНР продолжают падать. В начале недели индекс Dow Jones упал на 450 пунктов. Акции авиакомпаний столкнулись с серьезными трудностями, поскольку в силу вступили запреты на международные поездки. Ситуация вокруг коронавируса уже вынудила авиакомпанию British Airways прекратить все рейсы в Китай и обратно. Ожидается, что многие международные и американские авиакомпании последуют примеру британских коллег.

Мы стали свидетелями удара по спросу на нефть. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти: в 2019 году объем поставок превысил 10 млн баррелей в сутки. Резкое сокращение числа авиаперевозок, закрытие офисов и производственных предприятий, а также остановка реализации инфраструктурных проектов дополнительно усилят влияние на спрос в период ослабления общего мирового спроса.

Пока еще рано говорить об этом, но растущие угрозы, исходящие от коронавируса, могут оказаться самым большим риском 2020 года, который не только окажет влияние на рынки, но и давление на политическое руководство Китая, о котором никто не мог предположить менее двух недель назад. Китай столкнется с самыми крупными последствиями, связанными с распространением вируса, но США также почувствуют на себе влияние.

Лаборатория в Китае

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Коронавирус может оказать огромное влияние на ряд секторов экономики, и если он продолжит распространяться, то нефтяные рынки окажутся в сложном положении. Даже несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, ракетные обстрелы в Багдаде, нарушения режима прекращения огня в Ливии и продолжающиеся угрозы со стороны Ирана, цена на нефть продолжает падать.

В ОПЕК сначала преуменьшили влияние вируса, указав, что он не сильно повлияет на спрос на нефть и ее стоимость. Но по мере распространения вируса страны ОПЕК+ призвали сократить в марте добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки. Никто не исключает возможность большего сокращения добычи нефти. Необходимо будет что-то предпринять, чтобы сохранить устойчивость ценового минимума.

В 2020 году, по-видимому, традиционные риски для спроса и предложения продолжат играть свою роль. Однако также появились новые риски, и коронавирус занимает первое место в списке рисков, которые могут застигнуть рынок врасплох и поставить под сомнение прогнозы.