Москва, , 11:02 — REGNUM Мать израильтянки Наамы Иссахар поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование своей дочери. Об этом сообщает 30 января The Jerusalem Post.

Яффа Иссахар, которая остановилась в московской гостинице, призналась, что больше всего хочет поскорее обнять дочь. Она выразила благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за «дипломатическую решимость и огромные усилия» по освобождению девушки.

«Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия», — сказала женщина.

Яффа Иссахар добавила, что Нааму не депортируют, это означает, что в будущем она сможет посетить Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о помиловании Иссахар президент РФ подписал 29 января. Израильтянку осудили за незаконное хранение и контрабанду наркотиков, свою вину она не признала.

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