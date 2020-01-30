Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Письмо с выражением глубокой обеспокоенности написали в адрес премьер-министра Грузии Георгия Гахарии два члена Сената США. Текст послания 29 января опубликовала грузинская редакция радиостанции «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент)

К главе грузинского правительства обратились председатель комитета Сената по иностранным делам Джим Риш и член подкомитета по делам Европы Джин Шахин. В своем письме они выразили обеспокоенность «ослаблением демократии» в Грузии.

«Двумя основными проблемами являются неспособность парламента объявить избирательную реформу и насильственное подавление мирных протестов со стороны правительства», — написали сенаторы.

Они также отметили, что происходящее в Грузии в последнее время вызывает вопросы о том, сохранил ли Тбилиси приверженность демократическим ценностям. В случае продолжения грузинскими властями прежнего курса члены Сената не исключили возможность «переосмысления» партнёрства.

«Мы искренне надеемся, что вы быстро постараетесь повернуть это движение назад», — написали Риш и Шахин в конце письма.

Как передавало ИА REGNUM, подобные письма уже были направлены премьер-министру Грузии ранее от членов Конгресса США. В этом послании, в отличие от предыдущих, не упоминается американская компания Frontera Resources, об интересах которой беспокоились авторы предыдущих писем.

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