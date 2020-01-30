Новосибирск, , 10:21 — REGNUM Новосибирские депутаты отказываются комментировать информацию об отмене партийных списков на выборах в горсовет.

Ранее общественный активист Андрей Гудовский, ссылаясь на свои источники информации в мэрии Новосибирска, сообщил, что «Единая Россия» начала процедуру отмены партийных списков на выборах в совет депутатов города в сентябре 2020 года.

Но как пишет «Сибкрай», первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов оспорил это заявление, сказав, что «пока это не более чем мониторинг и обсуждение».

Тем временем, сразу несколько новосибирских депутатов, в том числе Игорь Салов и Игорь Кудин, намекнули, что им «запрещено комментировать эту тему».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в горсовет Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области пройдут в сентябре 2020 года.