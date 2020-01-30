Киев, , 10:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, которым обещал пересмотр закона о госязыке, считает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. Об этом она заявила в интервью телеканалу NewsOne.

Она напомнила, что перед выборами президента и парламента звучали обещания о пересмотре языкового закона и проверке возможного нарушения прав граждан. Однако пересмотра не произошло, более того, раскол в обществе по языковому вопросу продолжается.

«Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные», — сказала Лукаш, говоря о законе «Об общем среднем образовании».

Бывший министр полагает, что законодательство о языке должно быть либеральным и давать носителям разных языков равные права.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» начал действовать на Украине 16 июля 2019 года.

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