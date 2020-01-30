Москва, , 10:21 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») не поддерживает законопроект о профилактике домашнего насилия в семье и предлагает существенно его изменить. Об этом 30 января она сообщила ИА REGNUM.

«Мне часто задают вопрос: каково моё мнение по поводу законопроекта о профилактике домашнего насилия в семье. Признаюсь честно: я изучила данный документ совсем недавно. Предлагаемые им нововведения не могу поддержать. Если есть необходимость в принятии подобного документа, то я со своей командой составила свои предложения. И исключительно в случае поддержки людей буду принимать решение о целесообразности их внесения», — отметила депутат.

В частности, Наталья Поклонская предлагает изменить название — «Закон о сохранении и укреплении семьи», чтобы сместить акценты и не показывать, что дом для человека — самое опасное место.

«Необходимо сохранять и укреплять семьи, давать возможность остудить горячие головы и бесконечные скандалы. Также нужно изменить порядок получения защитного предписания — оно должно выдаваться добровольно и только в том случае, если женщина или мужчина считает, что преследование от его супруга опасно для жизни и здоровья. Кризисные центры должны проходить аккредитацию в Министерстве труда и социальной защиты РФ — они не должны заниматься коммерческой деятельностью, их финансирование ложится на бюджет региона», — подчеркнула Поклонская.

По её словам, необходимо полностью исключить пункт про НКО, которые занимаются профилактикой и психологической помощью, оградить семью от ложных доносов, от манипуляций, провести реформу среди участковых — разгрузить их от бумажной работы и увеличить их численность, чтобы они могли охватывать больше людей. А также предусмотреть функционирование медицинских вытрезвителей для буйных супругов. После вытрезвления — обязательный курс с психологом и наркологом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, опубликованный 29 ноября 2019 года на сайте Совета Федерации, вызвал волну критики. Некоторые специалисты увидели в нём попытку переложить вину за конфликты на жертв насилия.

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