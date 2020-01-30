Москва, 30 января 2020, 10:21 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») не поддерживает законопроект о профилактике домашнего насилия в семье и предлагает существенно его изменить. Об этом 30 января она сообщила ИА REGNUM.
В частности, Наталья Поклонская предлагает изменить название — «Закон о сохранении и укреплении семьи», чтобы сместить акценты и не показывать, что дом для человека — самое опасное место.
По её словам, необходимо полностью исключить пункт про НКО, которые занимаются профилактикой и психологической помощью, оградить семью от ложных доносов, от манипуляций, провести реформу среди участковых — разгрузить их от бумажной работы и увеличить их численность, чтобы они могли охватывать больше людей. А также предусмотреть функционирование медицинских вытрезвителей для буйных супругов. После вытрезвления — обязательный курс с психологом и наркологом.
Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, опубликованный 29 ноября 2019 года на сайте Совета Федерации, вызвал волну критики. Некоторые специалисты увидели в нём попытку переложить вину за конфликты на жертв насилия.
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