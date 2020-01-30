Амстердам, , 10:18 — REGNUM Гаагский окружной суд 29 января вынес решение, согласно которому правовая система Нидерландов не может давать суждения о бомбардировке в секторе Газа. Бомбардировка сектора Газа в 2014 г. вооружёнными силами Израиля привёл тогда к человеческим жертвам.

Проживающий в Нидерландах палестинец подал иск против бывших генералов израильских вооружённых сил. Во время бомбардировки он потерял шесть родственников. Податель иска требовал возмещения морального ущерба.

По его мнению, в Израиле он не может рассчитывать на справедливый суд, что и привело к решению обратиться в голландский суд.

По мнению адвокатов военных, данное дело относится исключительно к компетенции израильского суда. Суд в Гааге согласился с их доводами.