Джакарта, , 10:17 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство иностранных дел страны подчеркнуло, что неизменно придерживается мандата конституции в отношении ситуации в Палестине, сообщает Sindonews.

«Решение палестинского вопроса должно основываться на создании двух независимых государств. Индонезия призывает к возобновлению диалога с участием всех сторон в целях достижения стабильности и прочного мира», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Согласно мирному плану на Ближнем Востоке, ранее объявленному президентом США Дональдом Трампом, Вашингтон продолжает признавать Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Иордании и по совместительству в Палестине Энди Рахмианто во время встречи с палестинским премьер-министром Рами аль-Хамдаллой заявил, что Индонезия привержена поддержке борьбы палестинской нации за независимость на различных международных форумах.

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