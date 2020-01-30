Киев, 30 января 2020, 10:18 — REGNUM Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука оказалось фейком, заявил журналист Алексей Братущак на своей странице в социальной сети.
Журналист выложил скан-копию официального ответа офиса президента Украины, в котором сказано, что заявление об отставке Гончарука в регистрационно-справочной базе офиса зарегистрировано не было.
Он отметил, что у Гончарука, видимо, какое-то своё представление о документообороте между органами власти.
Напомним, премьер-министр Украины заявил, что подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке после того, как в интернет попали записи совещания членов правительства.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Руслан Бортник заявил, что заявление Гончарука — это пиар, поскольку заявление об отставке премьер-министр Украины должен по закону подавать не президенту, а Верховной раде.
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