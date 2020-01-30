Киев, , 10:18 — REGNUM Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука оказалось фейком, заявил журналист Алексей Братущак на своей странице в социальной сети.

Журналист выложил скан-копию официального ответа офиса президента Украины, в котором сказано, что заявление об отставке Гончарука в регистрационно-справочной базе офиса зарегистрировано не было.

«Никакого заявления в офисе президента нет. Вот официальный ответ на мой запрос… И это при том, что премьер публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, она оформлена в соответствии с законом и Конституцией», — прокомментировал Братущак.

Он отметил, что у Гончарука, видимо, какое-то своё представление о документообороте между органами власти.

Напомним, премьер-министр Украины заявил, что подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке после того, как в интернет попали записи совещания членов правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Руслан Бортник заявил, что заявление Гончарука — это пиар, поскольку заявление об отставке премьер-министр Украины должен по закону подавать не президенту, а Верховной раде.

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