Москва, 30 января 2020, 10:07 — REGNUM Совфед досрочно прекратил полномочия Людмилы Боковой, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января. Соответствующее постановление принято в связи с переходом Боковой на другое место работы.
«Людмила Николаевна — была и есть одна из самых эффективных членов Совета Федерации», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Бокова представляла в Совфеде Саратовскую область, занимала должность первого заместителя председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
Она является автором многих законов в сфере связи и IT. В частности, она является соавтором закона о Рунете.