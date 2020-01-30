Нижневартовск, Югра, , 10:05 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) неизвестные пририсовали к табличке, обозначающей Аллею памяти, советские символы — красную звезду, серп и молот, а также название советского государства СССР. Председатель гордумы Нижневартовска Максим Клец в своём аккаунте в сети Instagram назвал это «хулиганской выходкой, которая затронула сердца вартовчан», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот публикации Максима Клеца Instagram.com/maksim_klecz

Максим Клец поясняет, что Аллея памяти появилась в городе около трёх лет назад в память о жертвах политических репрессий. Дополнительные символы, которые превращают «Аллею памяти» в память об СССР, «мы расцениваем это как акт вандализма над моралью и историей, как знак неуважение к тем людям, которые принимали участие в обустройстве аллеи», пишет возмущённый Клец. И призвал «бережно относиться к памяти предков».

В пресс-службе городской думы сообщили СМИ, что табличку восстановят в первозданном виде члены молодёжного парламента Нижневартовска.

Как отмечает один из комментаторов публикации нижневартовского спикера, без конкретики он бы и не догадался «аллея памяти чего». И, наверное, вандализм — это одно, а «память предков» — это другое.

«Некрасивый поступок. Но и непонятно «аллея памяти» чего? Без комментариев к данной публикации, как прохожий, не догадался бы», — заметил фолловер polenepahanoe.