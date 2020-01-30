* запрещённая в России организация

Абуджа, , 10:01 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что он поражен растущей угрозой со стороны исламистской террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных регионах страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения местных СМИ.

«Я озадачен тем, что происходит на северо-западе и в других частях страны. Во время наших [предвыборных] кампаний мы знали о «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но то, что происходит сейчас, поражает. Это уже не носит этнической или религиозной направленности, скорее это один злой замысел против страны», — сказал Бухари.

Президент заверил членов делегации из штата Нигер, что правительство усилит свои действия против группы.

«Мы должны быть с ними жестче. Одной из обязанностей правительства является обеспечение безопасности. Если мы не обеспечим безопасность страны, мы не сможем должным образом управлять экономикой», — сказал Бухари .

Напомним, что в понедельник, 27 января, Бухари приказал нанести воздушный удар по бандитам, похитителям и угонщикам скота в лесных районах, граничащих с штатами Нигер, Кадуна и Замфара. В выходные дни боевики убили 11 человек и похитили четырех женщин во время нападений в штате Нигер.

«Боко Харам"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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