Москва, , 09:58 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу в Москве, чтобы улучшить отношения и сотрудничество в области обороны и военной техники, сообщает Antara.

«Дружеские отношения Индонезии с Россией в области обороны и безопасности строятся достаточно давно. Советский Союз очень помог Индонезии в области военного развития», — заявил Прабово Субианто на встрече с Сергеем Шойгу.

По словам Прабово Субианто, Индонезия хочет продолжать развивать отношения с Россией.

Между тем, Сергей Шойгу заявил, что Индонезия является одним из важных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавив, что сотрудничество с Индонезией основано на дружбе и взаимном доверии.

Во время своего двухдневного визита в Москву (28−29 января 2020 года) министр обороны Индонезии провел серию встреч с российскими представителями оборонной промышленности и информационных технологий, в частности, связанных с кибербезопасностью.

Издание отмечает, что министра обороны Прабово Субианто сопровождали посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди и ряд высокопоставленных официальных лиц.

Посол Индонезии заявил, что визит министра обороны в Россию будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами.

По его словам, потенциал сотрудничества в области обороны и военной техники с Россией огромен.

«Сотрудничество заключается не только в закупке вооружений для Индонезии, но и в совместном производстве и передаче технологий», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года индонезийская делегация во главе с министром обороны страны совершила государственный визит в Москву в целях укрепления дипломатических отношений между странами.

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