Эль-Кувейт, , 09:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Кувейта опубликовало заявление, в котором выразило надежду на справедливое разрешение палестино-израильского конфликта, об этом 30 января сообщает Anadolu Ajansi.

«Справедливое разрешение палестинской проблемы может быть достигнуто лишь путем соблюдения резолюций международного сообщества», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается также, что, согласно нормам международного права, Иерусалим должен быть столицей Палестины, что противоречит так называемой «сделке века», предложенной президентом США Дональдом Трампом.

Согласно плану главы Белого дома, Иерусалим должен перейти под полный суверенитет Израиля и стать его столицей.

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