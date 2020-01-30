Нур-Султан, , 09:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с новым посол республики в России Ермеком Кошербаевым, сообщили 30 января в пресс-службе администрации главы государства.

На встрече казахстанский лидер отметил необходимость дальнейшего развития стратегических и союзнических отношений с Россией, в том числе в рамках интеграционных процессов. По итогам встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ермека Кошербаева посолом в России. Ранее дипломат занимал должность заместителя министра иностранных дел Казахстана.

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