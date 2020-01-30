Магас, , 09:41 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру Владимира Сластенина на должность главы правительства. Согласование пройдет при помощи тайного голосования сегодня, 30 января, пишет «Интерфакс-Юг».

Напомним, Владимир Сластенин в настоящее время исполняет обязанности председателя правительства Ингушетии. Он назначен на эту должность 27 января. Его предшественник на этом посту Константин Суриков подал заявление о добровольной отставке по семейным обстоятельствам, проработав в должности премьер-министра всего менее пяти месяцев.

В связи с этим Калиматов отправил правительство в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Сластенин ранее работал в должности главы департамента финансов в администрации города Самары и первого заместителя главы города.

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