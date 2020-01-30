Киев, , 09:47 — REGNUM С начала 2020 года министерство культуры, молодёжи и спорта Украины намерено выделить на реализацию проектов молодежных и детских общественных организаций 20 млн гривен ($805 тыс.), из которых 8 млн гривен ($322 тыс.) могут достаться праворадикальным группировкам. Об этом сообщает 30 января телеканал 112.ua.

Деньги украинских налогоплательщиков пошли на поддержку экстремистской группировки «С-14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также организации, которой руководит Денис Полищук — один из обвиняемых в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины и других.

Приказ о выделении средств должен быть подписан главой минкульта Украины Владимиром Бородянским.

Напомним, ранее популярный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий показал отчёты, опубликованные радикалами, и обнаружил признаки разворовывания ими государственных денег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается усидеть на двух стульях, с одной стороны возмущаясь преступлениями гитлеровцев, а с другой стороны демонстрирует лояльность к украинским радикалам.

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