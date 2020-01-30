Москва, , 09:37 — REGNUM Законопроект о заключении договоров на мобильную связь и интернет при помощи биометрии внесли в Госдуму члены Совфеда Андрей Турчак и Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Планируется, что особенности процедуры будут предусмотрены Правилами оказания услуг телефонной связи. Однако авторы уже сейчас отмечают, что для заключения договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи абоненту потребуется установить на пользовательское оборудование специальное программное обеспечение оператора связи, с помощью которого будет осуществляться фотографирование человека и распознавание страниц документа, удостоверяющего личность, а также подтверждаться совпадение изображения человека, полученного с помощью программного обеспечения, с фотографией в паспорте.

Предполагается, что полученные сведения должны в режиме реального времени направляться оператору связи. SIM-карта будет заблокирована до внесения сведений об абоненте, полученных через программное обеспечение, в базы данных оператора связи.

Если закон вступит в силу, такая идентификация затронет и нынешних абонентов. Сейчас законами предусмотрена обязанность оператора связи осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя.

Авторы увязывают новации с распространением электронных СИМ-карт.