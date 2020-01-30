Тбилиси, , 09:54 — REGNUM Партия «Гирчи» (Шишка) отказалась принимать участие во встрече оппозиционных сил Грузии, которая проходила 29 января. Об этом сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

Журналисты отмечают, что ранее лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе заявил, что отказывается принимать участие во встречах, на которых будет присутствовать лидер партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе. Это произошло на следующий день после заявления Вашадзе в СМИ, что ЕНД вместе с объединенной оппозицией смогло вырвать у лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили обещание о пропорциональных выборах.

На встрече, которая проходила 29 января Вашадзе присутствовал, но в «Гирчи» сообщили, что Джапаридзе не будет участвовать из-за нехватки времени. Там же подтвердили, что он «не разговаривает с Григолом Вашадзе».

Стоит отметить, что обещание провести выборную реформу Иванишвили пообещал под давлением уличных протестов в Тбилиси.

Также напомним, партию «Гирчи» основали бывшие члены ЕНД.

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