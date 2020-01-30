Холмск, Сахалинская область, , 09:45 — REGNUM Выборы мэра сахалинского портового города Холмск, которые должны были пройти сегодня, 30 января 2020 года, не состоялись — не было кворума.

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Как выяснило сахалинское региональное ИА Сахалин. Инфо, местные депутаты, на которых возложена обязанность выбрать градоначальника, устроили бойкот и отказались голосовать за предложенные им кандидатуры. Некоторые народные избранники не явились на важное мероприятие совсем. Издание предположило, что настойчивые просьбы правительства региона голосовать за действующего вице-мэра Елизавету Андрееву, не понравились холмским парламентариям, которые решили таким образом противостоять региональным властям.

Заседание, на котором возможно будет определен новый мэр Холмска, перенесено на вечер.

Как сообщало ИА REGNUM, на кресло мэра Холмска претендуют три человека — действующий вице-мэр Южно-Курильска Елизавета Андреева, директор фабрики Андрей Ермаков, директор ДЮСШ Герман Жорников.