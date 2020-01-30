Брюссель, , 09:37 — REGNUM Бельгийский центр курдского общества приветствовал решение суда Бельгии не преследовать 36 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 30 января сообщает Kurdistan.ru.

По мнению курдских правозащитников, данный факт означает, что РПК впредь не считается в Бельгии террористической организацией.

Власти Турции крайне негативно отнеслись к данному решению, обвинив Бельгию в «лицемерии и пособничестве террористам».

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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