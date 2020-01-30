Амстердам, , 09:21 — REGNUM Заместитель министра юстиции по вопросам беженцев Брукерс-Кнол сообщила парламенту о проведении независимого расследования по фактам утаивания данных о беженцах. Ранее стало известно, что в докладе Министерства юстиции, посвящённом преступности среди беженцев, были скрыты данные о тяжёлых преступлениях.

Внутреннее расследование установило, что в действиях чиновников, составивших доклад, не было злого умысла. Однако Брукерс согласилась с проведением независимого расследования, чтобы восстановить доверие парламента.

В парламенте в ходе дебатов с Брукерс напомнили о недавних сообщениях информантов, которые также говорили о том, что в министерстве скрывают политически чувствительные данные.

В докладе министерства некоторые преступления, например убийства и сексуальное насилие над детьми, были причислены к категории «прочие преступления». В мае 2019 г. тогдашний заместитель министра Марк Гарберс (Mark Harbers) подал в отставку, после того как стало известно, какие преступления оказались включёнными в категорию «прочие». По словам Гарберса, это было сделано непреднамеренно.