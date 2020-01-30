Париж, , 09:19 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что доволен показателями безработицы и увеличением числа долгосрочных контрактов в стране, сообщает Le Figaro.

«Показатели безработицы хорошие. Точнее, они показывают непрерывную тенденцию улучшения. Мы должны быть рады этому», — отметил премьер-министр страны.

По словам Эдуарда Филиппа, этот положительный результат был обусловлен не простым созданием «субсидируемых контрактов, которые не всегда ведут к профессиональной интеграции», а скорее увеличением «числа нанимателей на долгосрочные контракты».

Как сообщало ИА REGNUM, число безработных во Франции сократилось на 1,6% в четвертом квартале 2019 года и на 2,9% в году.

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