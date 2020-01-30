Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Реформа закона о выборах в Грузии, которую требует оппозиция, не была принята из-за действий самой оппозиции. Об этом 29 января рассказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе в эфире «Первого канала» грузинского телевидения.

Спикер парламента напомнил, как проходило голосование по подготовленному правящей партией «Грузинская мечта» законопроекту, который предполагал смену на парламентских выборах Грузии смешанной схемы на пропорциональную.

«Несмотря на то, что был очень конструктивный, позитивный шаг, и мы ожидали, что он станет точкой объединения, сотрудничества, уже на второй день деструктивная часть оппозиции — «Национальное движение» и его сателлиты — продолжили бойкот, деструкцию, уличные протесты», — сказал Талаквадзе.

По его словам, деструктивное поведение оппозиции привело к тому, что у ряда членов правящей партии возникло скептическое отношение к законопроекту, и они не поддержали его.

Талаквадзе сделал вывод, что реальная цель у значительной части оппозиции — дестабилизация обстановки в стране.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Грузии большинство оппозиционных сил объединились, требуя введения пропорциональной схемы голосования на парламентских выборах 2020 года, которая предполагает полный отказ от выборов депутатов по мажоритарным округам. 14 ноября 2019 года законопроект о выборной реформе не поддержала часть мажоритарщиков, и он не прошел, что вызвало волну протестов оппозиции.

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