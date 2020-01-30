Магас, , 09:12 — REGNUM В Ингушетию после очередной командировки в Сирию вернулся батальон российских военнослужащих. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации на военный аэродром в Северной Осетии доставлены около 300 военнослужащих, сообщили 30 января в пресс-службе Южного военного округа.

Бойцов на родине ожидала торжественная встреча. Но основной митинг и чествование состоятся 31 января в станице Троицкая в Ингушетии — в месте постоянной дислокации подразделения. В мероприятиях примут участие представители главного управления военной полиции Минобороны РФ и руководство 58-й общевойсковой армии ЮВО.

Как отметили в округе, батальон вернулся из Сирии без потерь, выполнив все возложенные на него задачи. В частности, военным из России было доверено обеспечение безопасности при проведении российскими медиками гуманитарных акций. Кроме того, бойцы охраняли российско-турецкий военный патруль на севере Сирии.

В течение трех месяцев ими также были выполнены задачи по обеспечению правопорядка и безопасности мирных жителей в освобожденных сирийских районах и сопровождению гуманитарных колонн.