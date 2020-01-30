Сеул, , 09:25 — REGNUM Командование силами США в Южной Корее приступило к рассылке уведомлений о неоплачиваемом отпуске южнокорейским специалистам, работающим на американских военных базах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей США.

Известно, что данные меры приняты в связи с истечением срока действия десятого соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Корее и отсутствием прогресса в переговорах по подготовке нового соглашения.

Напомним, что в октябре прошлого года начальник штаба вооруженных сил США в Южной Корее сообщал, что «временные увольнения» возможны с 1 апреля, а первые уведомления для сотрудников будут направлены к 31 января.

Отметим, что на американских военных базах, расположенных в Южной Корее, работают около 9 000 южнокорейских специалистов.

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