Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Американский журнал National Interest перечислил пять подводных лодок, способных уничтожить мир за 30 минут.

Так, в списке оказались российские подводные лодки проекта 955 «Борей», которые автор называет «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами». Также в списке указываются подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М».

Что касается американских подлодок, то в этом списке оказались субмарины типа «Огайо» и новые подлодки типа «Колумбия». Строительство последних ожидается в следующем году.

«Эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», — пишет автор.

Напомним, ранее журнал The National Interest опубликовал статью, посвящённую российским многоцелевым атомным подводным лодкам «Ясень-М». Статья называется «Российская подводная лодка «Ясень-М» — это смертельный подарок, который дарит Россия». По мнению издания, эти атомные субмарины являются очень опасными и представляют серьёзную угрозу Военно-морским силам США.

Читайте также: Состав ВМФ России пополнит атомная подлодка «Казань»