Амстердам, , 09:04 — REGNUM Большинство партий в нижней палате голландского парламента требует от правительства страны более строгого осуждения репрессивных мер, принимаемых в Китае против представителей уйгурского меньшинства.

По мнению парламента, Нидерландам следует задуматься о более жёстких санкциях в отношении Китая. Парламентские фракции призывают правительство изучить возможность новых санкционных мер.

Правительство остерегается от решительных мер в связи с большими экономическими интересами, связывающими обе страны. Вместе с тем ещё в прошлом году министр иностранных дел Стеф Блок заявил об отказе голландских властей от «излишней доверчивости» в отношении Китая.