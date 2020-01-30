Токио, , 09:11 — REGNUM Возможность поездки в Москву 9 мая текущего года на торжества по поводу 75-летия Победы СССР над нацизмом в Великой Отечественной войне изучает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом 30 января сообщает агентство «Киодо».

По информации журналистов агентства, глава правительства Японии рассказал, что он ещё думает над возможностью поехать в Москву на 9 мая.

Отметим, ранее, в декабре минувшего года, президент РФ Владимир Путин в своей новогодней телеграмме с поздравлениями к японскому премьер-министру высказал уверенность в том, что 2020 год будет способствовать сближению РФ и Японии и отметил, что будет рад видеть Синдзо Абэ на торжествах по поводу 75-летия Победы в Москве 9 мая нынешнего года.