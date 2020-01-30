Эрбиль, Ирак, , 08:58 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, об этом 29 января сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, стороны обсудили последние события в регионе, в частности ситуацию в Сирии и Ираке, согласились с мыслью о необходимости деэскалации напряженности в указанных странах.

Политики также обсудили роль России в привлечении различных участников процесса за стол переговоров, отметили журналисты.

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