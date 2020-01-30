Москва, , 09:04 — REGNUM План США по ближневосточному урегулированию является темой переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. О кратком рабочем визите израильского лидера в Москву 30 января сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы обсудим «сделку века» и развитие событий в регионе», — ранее привела слова Нетаньяху пресс-служба израильского правительства.

В Кремле сообщили также о подписании президентом РФ указа о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, ранее осуждённой в России. 26-летняя гражданка Израиля помилована по «принципам гуманности».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча Путина и Нетаньяху состоялась 23 января, когда российский лидер находился в Израиле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 29 января, что Москва анализирует американскую «сделку века» и лишь констатирует, что план принят Израилем и отвергнут Палестиной.

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