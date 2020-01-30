Париж, , 08:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в четверг, 30 января, в департамент Шаранта, где примет участие в запуске первого этапа европейского автомобильного проекта, сообщает Le Figaro.

Проектом руководят Saft, дочерняя компания нефтяного гиганта Total, и PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall). Обе группы изучают создание совместного предприятия для производства литий-ионных элементов для аккумуляторных батарей в электромобилях.

Целью проекта Saft-PSA, поддерживаемого правительствами Франции и Германии, является создание европейского сектора путем объединения ноу-хау производителя аккумуляторов и второго европейского производителя автомобилей.

Издание отмечает, что продажи электромобилей находятся на подъеме под давлением все более строгих экологических норм. Однако одни только аккумуляторы составляют треть добавленной стоимости автомобилей, и сегодня они являются прерогативой Китая, Японии и Южной Кореи. Европа представляет только 1% мирового производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил музей Холокоста в Париже под названием мемориал Шоа, чтобы «обновить» Стену имен.

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