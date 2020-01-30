Тбилиси, , 09:00 — REGNUM На письма членов Конгресса США будут даны ответы, сказал журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария 29 января. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы никогда не боялись острых вопросов, и не боялись остро отвечать, как внутри страны, так и за ее пределами. Спокойно, мирно, без лишних эмоций на все вопросы будут даны ответы», — сказал глава грузинского правительства.

Он отметил, что Грузия входит в активный политический сезон, и сразу нашлись желающие использовать письма в политическом контексте. Также Гахария заявил, что отношения между стратегическими партнёрами строятся не через письма.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ряд членов Конгресса США направили Гахарии письма, в которых выразили беспокойство внутренними делами Грузии. Они заявляли, что Грузия якобы уходит в сторону от демократических реформ и с этим связывали возможные экономические проблемы страны.

Ряд представителей оппозиции эти обращения конгрессменов поддержали и заявили, что это является подтверждением несостоятельности нынешних властей Грузии.

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