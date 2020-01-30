Исламабад, , 08:54 — REGNUM С призывом к сохранению территории Палестины в границах 1967 года выступил МИД Пакистана, давая свой комментарий по поводу «сделки века» администрации президента США Дональда Трампа. Об этом 30 января сообщает пресс-служба пакистанского МИД.

В сообщении говорится, что внешнеполитическое ведомство Пакистана ознакомилось с планом США по ближневосточному урегулированию и страна выступает с решительной поддержкой решения о создании двух государств, что соответствует резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН.

«Мы вновь призываем к созданию жизнеспособного независимого государства Палестина на основе согласованных на международном уровне границ 1967 года со столицей в Аль-Кудс аш-Шарифе (Иерусалиме — ред.)», — говорится в заявлении МИД Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил авторам «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты являются незаконно оккупированной Израилем сирийской территорией.