Ставрополь, , 08:44 — REGNUM Дисциплинарное взыскание получил глава Октябрьского района Ставрополя Алексей Ломанов. Причиной выговора стало неудовлетворительное санитарное состояние территории этой части города, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе администрации краевого центра.

Мэр Андрей Джатдоев был крайне недоволен тем, как координируется работа коммунальных служб Октябрьского района. Градоначальник отметил, что во время прошедшего снегопада они не справились с уборкой центральных улиц и внутриквартальных проездов. Также плохо очищались от снега тротуары и подземные переходы.

«Сейчас, когда практически весь снег растаял, на прибордюрной части дорог скопились грязный снег, песок и сухие ветки. Такое отношение к своим обязанностям недопустимо», — подчеркнул Джатдоев.

Отметим, что Алексей Ломанов руководит администрацией Октябрьского района Ставрополя с ноября 2016 года.