Белград, , 08:40 — REGNUM Возможное вступление Сербии в Евросоюз не препятствует развитию отношений Москвы и Белграда, заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко в своей лекции на юридическом факультете Белградского университета.

«Я верю, что касается Сербии, что в случае продолжения переговоров Сербии с ЕС у нас будет возможность приспособить наши отношения к ЕС», — сказал посол, отвечая на вопрос о требованиях Белграда согласовать позицию Сербии с европейской по отношению к России.

Москва желает, чтобы Евросоюз был сильным и самостоятельным, чтобы иметь свою европейскую позицию, добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия в 2012 году получила статус кандидата в члены ЕС, а в декабре 2015 года руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями республики.

В рамках процесса вступления Сербии в ЕС должны быть проведены консультации по 35 главам с целью приведения законодательства страны в различных областях в соответствие с законодательством Евросоюза. Одной из решающих в переговорах является последняя, 35-я глава, обозначенная как «другие вопросы», которая предусматривает урегулирование проблемы Косово.