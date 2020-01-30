Рабат, , 08:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Марокко призвало к справедливому урегулированию палестино-израильского конфликта, об этом 30 января сообщает Anadolu Ajansi.

«Отдавая должное усилиям США по прекращению конфликта между Израилем и Палестиной, Марокко считает, что решение должно удовлетворять законные права Палестины», — говорится в заявлении ведомства, цитируемого журналистами агентства.

Напомним, ранее 28 января президент США Дональд Трамп опубликовал некоторые детали своего плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Документ вызвал резкую негативную реакцию со стороны значительной части международного сообщества.

Особое недовольство было вызвано желанием передать Иерусалим под полный контроль еврейского государства, что категорически не устраивает Палестину.

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