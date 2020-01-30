Гавана, , 08:37 — REGNUM Предложения администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта на Ближнем востоке (как её ранее навали СМИ: «сделка века» — ред.) нужны для легализации оккупации Палестины и нарушают права её граждан. Заявление соответствующего содержания разместил 30 января на своей странице в соцсети Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

По словам главы кубинского МИД, план США закрепит собою израильскую оккупацию палестинских земель, а также нарушит неотъемлемое право палестинцев обладать собственным государством «в границах до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и возвращением беженцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассамблея народных представителей Туниса осудила предложенную президентом США Дональдом Трампом так называемую «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.