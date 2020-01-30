Тбилиси, , 08:35 — REGNUM Законодательство Грузии не надо обходить для обеспечения приезда в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но он вряд ли захочет поехать. Такое предположение высказала 29 января лидер партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты задали вопрос о визите Лаврова в связи с заявлением грузинского президента Саломе Зурабишвили, что Грузия готова обойти закон и принять российскую делегацию на встрече глав МИД стран Совета Европы, которая должна пройти в Тбилиси в мае. Российский министр иностранных дел посещал Абхазию и Южную Осетию без разрешения грузинских властей, и по «закону об оккупации» его нельзя пропускать в Грузию.

«Я не думаю, что г-н Лавров приедет, даже если Грузия его очень попросит», — сказала Бурджанадзе.

Она также отметила, что в «законе об оккупации» есть исключения, но похоже, что Зурабишвили не знает этого, раз делает такие заявления.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2008 года подразделения грузинской армии атаковали жителей Южной Осетии и базу российских миротворцев. России пришлось подавлять агрессию Тбилиси, чтобы не допустить геноцида осетин. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Грузии новые республики назвали «оккупированными территориями».