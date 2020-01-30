Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Вызов свидетелей, на котором в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу настаивают представители стороны обвинения в Сенате Конгресса США, может значительно затянуть эту процедуру. Об этом, отвечая на вопросы сенаторов, заявил юридический консультант Белого дома Джей Секьюлоу, возглавляющий команду адвокатов, которые представляют интересы главы Белого дома.

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По его словам, это займёт «очень, очень много времени» из-за большого количества свидетелей.

«Этот судебный процесс будет идти месяцы», — полагает Секьюлоу.

В числе свидетелей, которых адвокат хотел бы вызвать, — экс-вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер, председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса Адам Шифф.

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Добавим, что судебный процесс возобновится днём 30 января. Голосование по свидетелям ожидается 31 января, сообщает The New York Times.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года палата представителей Конгресса США вынесла импичмент президенту страны Дональду Трампу по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствование работе Конгресса. Поводом стал телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле 2019 года. Демократы обвинили Трампа в давлении на украинского лидера.

Слушания по импичменту главы Белого дома начались в Сенате США 21 января. Это третий подобный процесс в американской истории. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в Сенате выносить импичмент Трампу не намерено.

Сам Трамп заявил, что дело по его импичменту является обманом, а его инициаторы — члены Демократической партии — прекрасно это понимают.