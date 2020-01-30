Оттава, , 08:24 — REGNUM Решение властей Канады о введении нового пакета санкций в отношении России не будет оставлено без ответа. Об этом 30 января сообщили в посольстве России в Канаде.

«Как обычно, на канадские санкции будет дан адекватный ответ, предполагающий расширение списка канадских граждан, которым запрещен въезд в Россию», — приводит ТАСС слова сообщения российского посольства.

Также в посольстве отметили, что новая серия незаконных, по мнению российской дипмиссии, санкций Канады в отношении России является тщетными потугами отрицать очевидные проявления реальности, такие, как то, что Крым вошел в Россию навсегда в соответствии с выраженной на общенародном референдуме волей и с правом на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.

Кроме этого, в посольстве России сообщили, что из-за подобных канадских действий отношения между двумя странами ухудшились ещё в большей степени, и ответственность за это лежит на Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадские власти расширили санкционный список по Крыму из-за выборов, проводившихся на полуострове в 2019 году, внеся в него шесть новых граждан РФ.