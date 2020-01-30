Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя авторам «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, выступая 29 января на заседании Совбеза организации, посвящённом Сирии.

В своём выступлении Небензя отметил, что предложенная Вашингтоном карта границ Палестины и Израиля после «сделки века» противоречит принятой в ООН резолюции.

«Мы хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности 497 не признает суверенитет Израиля над Голанами», — сказал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования.

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В плане предлагаются изменения границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства. Одним из ключевых положений плана, по мнению авторов из Вашингтона, должно стать взаимное признание двух государств. При этом Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, где США откроют своё посольство для палестинцев.

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