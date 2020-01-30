Москва, , 08:11 — REGNUM Когда власти Украины говорили, что обойдутся без посторонней помощи по газовому вопросу, это был ориентированный на местных жителей блеф. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских («Справедливая Россия»).

Таким образом парламентарий прокомментировал сообщение компании «Укргаздобыча» об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине. Депутат отметил, что эта ситуация была прогнозируемой.

«Когда наши украинские коллеги говорили, что обойдутся без посторонней помощи, это был блеф, ориентированный на местных жителей, — сообщил Ананских RT. — Сейчас становится понятно, что этот сезон без закупки газа Украина не выдержит».

По его мнению, Киеву необходимо приступить к закупкам газа из России, так как он дешевле, однако Украина может закупать его и в других странах, «если у них много денег».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений. Речь идет о Шебелинском (89%), Западно-Крестищенском (90%), Яблоновском (79%), Ефремовском (82%), Мелиховском (82%). В связи с этим, уточнили в компании, они инвестируют в поиск новых ресурсов.

Также отметим, добыча природного газа на Украине в 2019 году, по предварительным данным, составила 20,658 млрд кубометров топлива. Это на 1% меньше по сравнению с 2018 годом.

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