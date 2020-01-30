Париж, , 08:06 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что государство приветствует усилия президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку и тщательно изучит представленный им мирный план, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Глава МИД Франции выражает свою убежденность в том, что решение о создании двух государств в соответствии с международным правом и согласованными на международном уровне параметрами необходимо для установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.

«Франция будет продолжать действовать в этом направлении, поддерживая связь с Соединенными Штатами, их европейскими партнерами и всеми, кто может внести вклад в достижение этой цели», — говорится в заявлении главы МИД страны.

Париж будет по-прежнему следить за уважением законных чаяний как жителей Израиля, так и Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте мирного палестино-израильского урегулирования предлагаются изменить границы Израиля и Палестины, а также сменить столицу палестинского государства.

Читайте также: Бывший премьер-министр Ливана назвал план США «пощечиной» Палестине